Корректировала обстрелы Харькова — СБУ задержала российскую агентку

Объявление подозрения агенту РФ в Харькове. Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове Служба безопасности задержала агентку РФ, корректировавшую вражеские обстрелы города. По данным контрразведки СБУ, задержанная пыталась передать агрессору данные о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников города.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 12 июня.

Читайте также:

Как харьковчанка собирала информацию для РФ

По данным СБУ, корректировала ракетно-бомбовые удары по Харькову 55-летняя местная жительница, работавшая охранницей. Помимо передачи агрессору данных о местонахождении защитников Харькова, женщина собирала информацию о последствиях воздушных атак РФ.

"Для получения разведданных фигурантка объезжала территорию Харькова и "в темную" выспрашивала данные под видом бытовых разговоров со знакомыми. Получившуюся развединформацию она направляла в российский Телеграмм-канал, администрируемый представителями спецслужб РФ", — говорится в сообщении.

Российские военные использовали это для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову с применением ракетного вооружения и управляемых авиабомб.

Какие вещественные доказательства СБУ изъяла у задержанной

У задержанной изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами.

"По данным следствия, предательница вышла на вражеский Телеграмм-канал и предложила там свою помощь в войне против Украины. Среди прочего она давала советы, как воевать против нашего государства и призвала к захвату Харькова", — рассказали в СБУ.

Что угрожает задержанной в Харькове агентке РФ

Задержанной уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, а также оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала бывших "антимайдановцев", работавших на Федеральную службу безопасности России. Предатели готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области.

Ранее мы сообщали, что в Дергачевском районном суде Харьковской области будут судить мужчину, который в первые дни полномасштабного вторжения помогал РФ прорвать оборону Харькова.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала коллаборанта, сотрудничавшего с российскими захватчиками во время временной оккупации Херсона. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.