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Наводила російські ракети на житлові квартали: у Харкові засудили інформаторку РФ

5 вересня 2023 13:34
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Наводила російські ракети на житлові квартали: у Харкові засудили інформаторку РФ
Зловмисниця у залі суду. Фото: СБУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Суд відправив на 11 років за ґрати мешканку міста Харкова, яка коригувала повітряні атаки агресора. За її наводкою окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах міста.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Матеріали справи 

Загарбники використовували координати своєї коригувальниці також і для обстрілів місцевих медустанов і торговельних закладів. Ці атаки спричинили жертви серед цивільного населення і руйнування житлової та соціальної інфраструктури міста.

"Таким чином ворог сподівався залякати жителів Харкова та викликати паніку серед людей", — розповідають правоохоронці. 

Крім того, зловмисниця намагалась виявити місця базування підрозділів ЗСУ і Національної гвардії, які дислокуються на території міста.

Контррозвідники СБУ затримали ворожу інформаторку у результаті спецоперації на Харківщині у квітні 2022 року. Як встановило слідство, зловмисницею виявилась місцева жителька, яку російські спецслужби залучили до співпраці після початку повномасштабної агресії РФ. 

Для комунікації з окупантами їхня поплічниця використовувала один з популярних месенджерів. Під час обшуків у затриманої виявлено російські рублі та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Суд визнав зловмисницю винною та призначив їй 11 років тюремного ув’язнення.

  • Зловмисниця у суді. Фото: СБУ / Telegram
  • Знайдені гроші у зловмисниці. Фото: СБУ / Telegram
  • Зловмисниця під час затримання. Фото: СБУ / Telegram
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Нагадаємо, що у Харкові затримали коригувальницю, яка знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом "селфі" та повідомляла про місце перебування Сил оборони.  Їй загрожує до 12 років тюрми.

Також ми писали про те, що нещодавно у Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони. 

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