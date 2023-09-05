Наводила российские ракеты на жилые кварталы: в Харькове осудили осведомительницу РФ

Злоумышленница в зале суда. Фото: СБУ / Telegram

Суд отправил на 11 лет за решетку жительницу города Харькова, корректировавшую воздушные атаки агрессора. По ее наводке оккупанты осуществляли ракетные удары по жилым массивам города.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

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Материалы дела

Захватчики использовали координаты своей корректировщици также и для обстрелов местных медучреждений и торговых заведений. Эти атаки повлекли за собой жертвы среди гражданского населения и разрушение жилищной и социальной инфраструктуры города.

"Таким образом, враг надеялся запугать жителей Харькова и вызвать панику среди людей", — рассказывают правоохранители.

Кроме того, злоумышленница пыталась выявить места базирования подразделений ВСУ и Национальной гвардии, дислоцирующиеся на территории города.

Контрразведчики СБУ задержали вражескую осведомительницу в результате спецоперации на Харьковщине в апреле 2022 года. Как установило следствие, злоумышленницей оказалась местная жительница, которую российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабной агрессии РФ.

Для коммуникации с оккупантами их приспешница использовала один из популярных мессенджеров. В ходе обысков у задержанной обнаружены российские рубли и мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей 11 лет тюремного заключения.

Злоумышленница в суде. Фото: СБУ / Telegram

Найдены деньги у злоумышленницы. Фото: СБУ / Telegram

Злоумышленница во время задержания. Фото: СБУ / Telegram 1/3 _ 3

Напомним, что в Харькове задержали корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи" и сообщала о местонахождении Сил обороны. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы писали о том, что недавно в Сумской области задержали агента ФСБ , который шпионил за Силами обороны.