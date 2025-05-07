Наводив бомби на бійців ЗСУ — на Харківщині засудили зрадника

Працівники СБУ. Фото: СБУ

У Харківській області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мобілізованого українця, який працював на воєнну розвідку РФ. Завдяки доказовій базі, зібраній Службою безпеки України, суд визнав його винним у державній зраді, скоєній під час воєнного стану.

Про це повідомляє СБУ у середу, 7 травня.

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Деталі справи

За даними слідства, чоловіка завербували дистанційно у серпні 2024 року. У складі одного з підрозділів ЗСУ він передавав ворогу координати для повітряного удару керованими авіабомбами по позиціях, де сам проходив службу. Натомість російське ГРУ обіцяло йому "евакуацію" до країни-агресора.

Перед обстрілом агент мав прибути на передову, де окупанти готували йому "коридор" для переходу через лінію фронту. У разі успішної втечі він планував приєднатися до окупаційних угруповань РФ і воювати проти України.

Втім, співробітники СБУ діяли на випередження. Восени 2024 року зрадника затримали під час підготовки до наведення російських КАБів на визначену ціль та втечі за лінію зіткнення.

Додатково було встановлено, що він також збирав розвіддані про позиції української протиповітряної оборони, які ворог сподівався обійти під час атаки.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Суд визнав обвинуваченого винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що звукорежисер відомої радіостанції у Києві виявився агентом РФ. Він стежив за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони та готував теракти.

Крім того, житель Харківщини вступив до російської ПВК та патрулював вулиці. Наразі він перебуває в розшуку.