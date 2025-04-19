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Житель Харківщини вступив до російської ПВК та патрулював вулиці

19 квітня 2025 13:45
Аркадій Пастула - Редактор
На Харківщині чоловік приєднався до російської ПВК — що відомо
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

У Харківській області місцевий чоловік вступив до російської приватної військової компанії. Наразі обвинувачений перебуває в розшуку.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у суботу, 19 квітня.

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Прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківщини направили в суд обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка, якому інкримінують колабораційну діяльність.

Житель Харківщини вступив до ПВК РФ
Обвинувачений. Фото: Харківська обласна прокуратура

"За даними слідства, під час окупації селища Борова Ізюмського району місцевий мешканець добровільно приєднався до приватної військової компанії "Ветерани", що підконтрольна РФ", — йдеться у повідомленні.

Разом з загарбниками обвинувачений патрулював вулиці в російській формі та зі зброєю.

У прокуратурі зазначили, що такі дії були актом контролю та засобом залякування місцевих жителів, націленим на придушення будь-якого спротиву.

"Наразі обвинувачений перебуває в розшуку. Судовий розгляд відбудеться заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині викрили зрадницю, яка працювала на російських окупантів. Вони призначили її "директором навчального закладу".

Раніше у Харківській області судили двох чоловіків, які підпалили автомобіль бійця Національної гвардії України.

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