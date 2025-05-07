Наводил бомбы на бойцов ВСУ — на Харьковщине осудили предателя

Работники СБУ. Фото: СБУ

В Харьковской области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен мобилизованный украинец, который работал на военную разведку РФ. Благодаря доказательной базе, собранной Службой безопасности Украины, суд признал его виновным в государственной измене, совершенной во время военного положения.

Об этом сообщает СБУ в среду, 7 мая.

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Детали дела

По данным следствия, мужчину завербовали дистанционно в августе 2024 года. В составе одного из подразделений ВСУ он передавал врагу координаты для воздушного удара управляемыми авиабомбами по позициям, где сам проходил службу. Взамен российское ГРУ обещало ему "эвакуацию" в страну-агрессора.

Перед обстрелом агент должен был прибыть на передовую, где оккупанты готовили ему "коридор" для перехода через линию фронта. В случае успешного побега он планировал присоединиться к оккупационным группировкам РФ и воевать против Украины.

Впрочем, сотрудники СБУ действовали на опережение. Осенью 2024 года предателя задержали во время подготовки к наведению российских КАБов на определенную цель и побега за линию соприкосновения.

Дополнительно было установлено, что он также собирал разведданные о позициях украинской противовоздушной обороны, которые враг надеялся обойти во время атаки.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения.

Напомним, недавно стало известно, что звукорежиссер известной радиостанции в Киеве оказался агентом РФ. Он следил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны и готовил теракты.

Кроме того, житель Харьковщины вступил в российскую ЧВК и патрулировал улицы. Сейчас он находится в розыске.