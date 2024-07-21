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Не блекаут, але й не без відключень світла — які обмеження діятимуть у Харкові сьогодні

21 липня 2024 00:49
Чекарьова Марія - редактор
Графіки відключення світла у Харкові та Харківській області на сьогодні, 21 липня
Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

Графіки відключення електроенергії, у неділю, 21 липня, у Харкові й Харківській області так само, як і по всій території України, діятимуть протягом усієї доби. Стабілізаційні відключення світла триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це у суботу, 20 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Графіки відключення світла 21 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 21 липня

"З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", — йдеться в повідомленні енергетиків.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 20 по 26 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Як відключатимуть світло в Харкові та Харківській області з 20 по 26 липня
Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 20 по 26 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що енергетична ситуація в місті залишається складною. Наразі вже розпочали підготовку до опалювального сезону: встановлюють когенераційні установки та газогенератори.

Також ми повідомляли, що обсяги відключень електропостачання зменшаться тоді, коли піде на спад спека. Такий прогноз зробив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

Харків електроенергія Харківська область електропостачання Укренерго відключення світла

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