Графіки відключення світла у Харкові та Харківській області на сьогодні, 21 липня

Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення електроенергії, у неділю, 21 липня, у Харкові й Харківській області так само, як і по всій території України, діятимуть протягом усієї доби. Стабілізаційні відключення світла триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це у суботу, 20 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 21 липня

"З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", — йдеться в повідомленні енергетиків.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 20 по 26 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 20 по 26 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що енергетична ситуація в місті залишається складною. Наразі вже розпочали підготовку до опалювального сезону: встановлюють когенераційні установки та газогенератори.

Також ми повідомляли, що обсяги відключень електропостачання зменшаться тоді, коли піде на спад спека. Такий прогноз зробив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.