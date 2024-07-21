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Не блекаут, но и не без отключений света — какие ограничения будут действовать в Харькове сегодня

21 июля 2024 00:49
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 21 июля
Мужчина зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Графики отключения электроэнергии, в воскресенье, 21 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать на протяжении всех суток. Стабилизационные отключения света будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 21 июля

"С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений", — говорится в сообщении энергетиков.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 20 по 26 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля
Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что энергетическая ситуация в городе остается сложной. Уже начали подготовку к отопительному сезону: устанавливают когенерационные установки и газогенераторы.

Также мы сообщали, что объемы отключений электроснабжения уменьшатся тогда, когда пойдет на убыль жара. Такой прогноз сделал глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.

Харьков электроэнергия Харьковская область электроснабжение Укрэнерго отключения света

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