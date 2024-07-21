Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 21 июля

Мужчина зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения электроэнергии, в воскресенье, 21 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать на протяжении всех суток. Стабилизационные отключения света будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 21 июля

"С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений", — говорится в сообщении энергетиков.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 20 по 26 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что энергетическая ситуация в городе остается сложной. Уже начали подготовку к отопительному сезону: устанавливают когенерационные установки и газогенераторы.

Также мы сообщали, что объемы отключений электроснабжения уменьшатся тогда, когда пойдет на убыль жара. Такой прогноз сделал глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.