Відео знищення окупантів на Харківщині — операція ДПСУ

Солдат росармії облаштовує позиції на Харківщині. Фото: скриншот

У Харківській області прикордонники вистежили та ліквідували окупанта, який намагався облаштувати позицію в районі Вовчанська. По окупанту українські військові завдали удару вночі.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби в Telegram у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Ліквідація окупантів на Харківщині

Ударний безпілотник Vampire прикордонників вночі знищив позицію окупантів. На Вовчанському напрямку аеророзвідка Краматорського прикордонного загону виявила окупанта, який здійснював облаштування позицій.

"Дочекавшись ночі, на полювання вилетів Vampire прикордонників. У результаті, ні позиції, ні окупанта", — йдеться в повідомленні.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові прикордонної бригади "Гарт" вдарили дронами по позиціях окупантів під Вовчанськом. Поцілили в укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.

Також Новини.LIVE писали, що прикордонники показали удар по важливій цілі на Харківщині: бійці вдарили по російській гарматі-гаубиці Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього захисники використали міномети та дрони.