Прикордонники знищили ворожі цілі — відео

Ураження ворожої позиції бригадою "Гарт". Фото: скриншот

Бійці бригади прикордонників "Гарт" завдали ударів дронами по позиціях російських загарбників під Вовчанськом. Поцілити вдалося укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.

Про це повідомляється на сторінці підрозділу "Гарт" у четвер, 10 октября.

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Бійці "Гарту" завдали чергових вогневих уражень по позиціях російських загарбників на Вовчанському напрямку.

"Повітряні снайпери з підрозділу "Фурія" здійснили скиди на місця укриття особового складу противника, а також вдарили по них дронами-камікадзе", — говориться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що внаслідок завданих ударів всі ворожі цілі було уражено.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили одну з наймасованіших атак російських окупантів у Харківській області. Вони знищили або пошкодили 50 одиниць броньованої техніки окупантів.

Також у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників із полону.