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Бригада "Гарт" завдала нищівних ударів по загарбникам — вражаюче відео

10 жовтня 2024 17:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Прикордонники знищили ворожі цілі — відео
Ураження ворожої позиції бригадою "Гарт". Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Бійці бригади прикордонників "Гарт" завдали ударів дронами по позиціях російських загарбників під Вовчанськом. Поцілити вдалося укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.

Про це повідомляється на сторінці підрозділу "Гарт" у четвер, 10 октября.

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Бійці "Гарту" завдали чергових вогневих уражень по позиціях російських загарбників на Вовчанському напрямку.

"Повітряні снайпери з підрозділу "Фурія" здійснили скиди на місця укриття особового складу противника, а також вдарили по них дронами-камікадзе", — говориться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що внаслідок завданих ударів всі ворожі цілі було уражено.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили одну з наймасованіших атак російських окупантів у Харківській області. Вони знищили або пошкодили 50 одиниць броньованої техніки окупантів.

Також у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників із полону.

прикордонники дрони війна в Україні ДПСУ втрати окупантів

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