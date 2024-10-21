Видео уничтожения оккупантов в Харьковской области — операция ГПСУ

Солдат росармии обустраивает позиции в Харьковской области. Фото: скриншот

В Харьковской области пограничники выследили и ликвидировали оккупанта, пытавшегося обустроить позицию в районе Волчанска. По врагу украинские военные нанесли удар ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram в понедельник, 21 октября.

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Ударный беспилотник Vampire пограничников ночью уничтожил позицию оккупантов. На Волчанском направлении аэроразведка Краматорского пограничного отряда обнаружила оккупанта, осуществлявшего обустройство позиций.

"Дождавшись ночи, на охоту вылетел Vampire пограничников. В результате, ни позиции, ни оккупанта", — говорится в сообщении.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, военные пограничной бригады "Гарт" ударили дронами по позициям оккупантов под Волчанском. Попали в укрытие вражеского личного состава и другие объекты.

Также Новини.LIVE писали, что пограничники показали удар по важной цели в Харьковской области: бойцы ударили по российской пушке-гаубице Д-20 на Волчанском направлении. Для этого защитники использовали минометы и дроны.