Нічні удари по Харкову — в обласній прокуратурі показали наслідки

Наслідки атаки росіян на Харків в ніч проти 25 травня. Фото: скриншот

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що російські загарбники ймовірно обстріляли Харків ракетами С-300 в ніч проти суботи, 25 травня. Влучання виявили в Слобідському районі міста та в Харківському районі.

Відео з наслідками обстрілу опублікувала Харківська обласна прокуратура у Telegram.

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Відео наслідків атаки на Харків 25 травня

"25 травня близько 1:00 ЗС РФ завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300", — зазначив спікер.

У Слобідському районі окупанти поцілили по ліцею та промисловій зоні, обійшлося без постраждалих. Однак пошкоджень зазнали 15 автівок та фасад дев'ятиповерхового житлового будинку.

У Харківському районі виявили два влучання на відкритій місцевості. На щастя, постраждалих немає.

На місцях прильотів працюють прокурори та слідчі поліції для фіксації воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, що в Харкові лунали вибухи близько 01:00 в суботу, 25 травня. Мер міста Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними.

Пізніше міський голова Харкова повідомив про влучання в у Слобідському районі міста в ніч проти суботи, 25 травня.