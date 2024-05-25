Нічні удари по Харкову — в обласній прокуратурі показали наслідки
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що російські загарбники ймовірно обстріляли Харків ракетами С-300 в ніч проти суботи, 25 травня. Влучання виявили в Слобідському районі міста та в Харківському районі.
Відео з наслідками обстрілу опублікувала Харківська обласна прокуратура у Telegram.
Відео наслідків атаки на Харків 25 травня
"25 травня близько 1:00 ЗС РФ завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300", — зазначив спікер.
У Слобідському районі окупанти поцілили по ліцею та промисловій зоні, обійшлося без постраждалих. Однак пошкоджень зазнали 15 автівок та фасад дев'ятиповерхового житлового будинку.
У Харківському районі виявили два влучання на відкритій місцевості. На щастя, постраждалих немає.
На місцях прильотів працюють прокурори та слідчі поліції для фіксації воєнних злочинів РФ.
Нагадаємо, що в Харкові лунали вибухи близько 01:00 в суботу, 25 травня. Мер міста Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними.
Пізніше міський голова Харкова повідомив про влучання в у Слобідському районі міста в ніч проти суботи, 25 травня.
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