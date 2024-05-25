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Нічні удари по Харкову — в обласній прокуратурі показали наслідки

25 травня 2024 04:11
оновлено: 04:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нічні удари по Харкову — в обласній прокуратурі показали наслідки
Наслідки атаки росіян на Харків в ніч проти 25 травня. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що російські загарбники ймовірно обстріляли Харків ракетами С-300 в ніч проти суботи, 25 травня. Влучання виявили в Слобідському районі міста та в Харківському районі. 

Відео з наслідками обстрілу опублікувала Харківська обласна прокуратура у Telegram.

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"25 травня близько 1:00 ЗС РФ завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300", — зазначив спікер.

У Слобідському районі окупанти поцілили по ліцею та промисловій зоні, обійшлося без постраждалих. Однак пошкоджень зазнали 15 автівок та фасад дев'ятиповерхового житлового будинку. 

У Харківському районі виявили два влучання на відкритій місцевості. На щастя, постраждалих немає. 

На місцях прильотів працюють прокурори та слідчі поліції для фіксації воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, що в Харкові лунали вибухи близько 01:00 в суботу, 25 травня. Мер міста Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними.

Пізніше міський голова Харкова повідомив про влучання в у Слобідському районі міста в ніч проти суботи, 25 травня. 

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