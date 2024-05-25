Влучання в одному з районів Харкова — влада заявила про зруйнований ліцей

Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: Суспільне

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок ударів російських загарбників в ніч проти суботи, 25 травня, у Слобідському районі міста частково зруйнований ліцей. Також поруч пошкоджена багатоповерхівка та авто.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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"Внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто", — зазначив Терехов.

Він додав, що наразі немає інформації щодо жертв та постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що в Харкові лунали вибухи близько 01:00. Терехов закликав містян бути обережними.

Також в п'ятницю, 24 травня, місцева прокуратура повідомляла про авіаційні удари російських загарбників по Золочеву Харківської області. Низка будівель зазнала пошкоджень.

Додамо, що внаслідок російського обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, було знищено державну друкарню.