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Влучання в одному з районів Харкова — влада заявила про зруйнований ліцей

25 травня 2024 02:23
оновлено: 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Влучання в одному з районів Харкова — влада заявила про зруйнований ліцей
Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок ударів російських загарбників в ніч проти суботи, 25 травня, у Слобідському районі міста частково зруйнований ліцей. Також поруч пошкоджена багатоповерхівка та авто.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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Наслідки удару по Харкову 25 травня

"Внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто", — зазначив Терехов.  

Він додав, що наразі немає інформації щодо жертв та постраждалих.

Наслідки удару по Харкову 25 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що в Харкові лунали вибухи близько 01:00. Терехов закликав містян бути обережними.

Також в п'ятницю, 24 травня, місцева прокуратура повідомляла про авіаційні удари російських загарбників по Золочеву Харківської області. Низка будівель зазнала пошкоджень.

Додамо, що внаслідок російського обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, було знищено державну друкарню.

Харків
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Ігор Терехов
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