Ночные удары по Харькову – в областной прокуратуре показали последствия

Последствия атаки россиян на Харьков в ночь на 25 мая. Фото: скриншот

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что российские захватчики предположительно обстреляли Харьков ракетами С-300 в ночь на субботу, 25 мая. Попадания обнаружили в Слободском районе города и в Харьковском районе.

Видео с последствиями обстрелов опубликовала Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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Видео последствий атаки на Харьков 25 мая

"25 мая около 1:00 ВС РФ нанесли 4 ракетных удара по Харькову и Харьковскому району. По предварительной информации, российская армия ударила баллистическими ракетами типа "С-300", — отметил спикер.

В Слободском районе оккупанты попали в лицей и промышленную зону, обошлось без пострадавших. Однако повреждения получили 15 автомобилей и фасад девятиэтажного жилого дома.

В Харьковском районе обнаружили два попадания на открытой местности. К счастью, пострадавших нет.

На местах прилетов работают прокуроры и следователи для фиксации военных преступлений РФ.

Напомним, что в Харькове раздавались взрывы около 01:00 в субботу, 25 мая. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей соблюдать осторожность.

Позже городской голова Харькова сообщил о попадании в Слободском районе города в ночь на субботу, 25 мая.