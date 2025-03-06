Обстріл Харкова 6 березня — які наслідки російської атаки

Нічний обстріл Харкова — фото наслідків російської атаки
Російські окупанти у ніч на 6 березня знову атакували Харків безпілотниками. Під ударом ворога опинився Салтівський район міста.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області у Telegram.
Обстріл Харкова 6 березня
Внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх, а також фасадну частину між дев'ятим та технічним поверхами багатоповерхівки. Відомо, що сталася пожежа на площі десять метрів квадратних.
Крім того, пошкоджено вісім авто, скління у сусідніх багатоповерхівках та дитячому навчальному закладі, який знаходився поруч.
"Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС врятовано жінку з інвалідністю. За попередніми даними постраждала одна особа, яка зазнала гострої реакції на стрес", — йдеться у повідомленні.
До ліквідації наслідків обстрілу залучили 35 рятувальників і шість одиниць техніки. Психологи ДСНС надавали підтримку постраждалим.
Нагадаємо, звук вибуху у Харкові пролунав приблизно о 03:50. Згодом стало відомо, що безпілотник окупантів влучив у багатоповерхівку.
Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що загарбники вдарили по місту дроном "Герань".
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