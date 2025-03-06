Обстріл Харкова 6 березня — які наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Російські окупанти у ніч на 6 березня знову атакували Харків безпілотниками. Під ударом ворога опинився Салтівський район міста.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області у Telegram.

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Внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх, а також фасадну частину між дев'ятим та технічним поверхами багатоповерхівки. Відомо, що сталася пожежа на площі десять метрів квадратних.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Крім того, пошкоджено вісім авто, скління у сусідніх багатоповерхівках та дитячому навчальному закладі, який знаходився поруч.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

"Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС врятовано жінку з інвалідністю. За попередніми даними постраждала одна особа, яка зазнала гострої реакції на стрес", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 35 рятувальників і шість одиниць техніки. Психологи ДСНС надавали підтримку постраждалим.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, звук вибуху у Харкові пролунав приблизно о 03:50. Згодом стало відомо, що безпілотник окупантів влучив у багатоповерхівку.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що загарбники вдарили по місту дроном "Герань".