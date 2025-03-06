Обстрел Харькова 6 марта — какие последствия российской атаки

Ночной обстрел Харькова — фото последствий российской атаки
Российские оккупанты в ночь на 6 марта снова атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом врага оказался Салтовский район города.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области в Telegram.
Обстрел Харькова 6 марта
В результате попадания российского беспилотника повреждена крыша, лифтовая шахта, частично технический этаж, а также фасадная часть между девятым и техническим этажами многоэтажки. Известно, что произошел пожар на площади десять квадратных метров.
Кроме того, повреждены восемь авто, остекление в соседних многоэтажках и детском учебном заведении, которое находилось рядом.
"Благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС спасена женщина с инвалидностью. По предварительным данным пострадал один человек, который испытал острую реакцию на стресс", — говорится в сообщении.
К ликвидации последствий обстрела привлекли 35 спасателей и шесть единиц техники. Психологи ГСЧС оказывали поддержку пострадавшим.
Напомним, звук взрыва в Харькове раздался примерно в 03:50. Впоследствии стало известно, что беспилотник оккупантов попал в многоэтажку.
Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что захватчики ударили по городу дроном "Герань".
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