Обстрел Харькова 6 марта — какие последствия российской атаки

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Российские оккупанты в ночь на 6 марта снова атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом врага оказался Салтовский район города.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области в Telegram.

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Обстрел Харькова 6 марта

В результате попадания российского беспилотника повреждена крыша, лифтовая шахта, частично технический этаж, а также фасадная часть между девятым и техническим этажами многоэтажки. Известно, что произошел пожар на площади десять квадратных метров.

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Кроме того, повреждены восемь авто, остекление в соседних многоэтажках и детском учебном заведении, которое находилось рядом.

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

"Благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС спасена женщина с инвалидностью. По предварительным данным пострадал один человек, который испытал острую реакцию на стресс", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

К ликвидации последствий обстрела привлекли 35 спасателей и шесть единиц техники. Психологи ГСЧС оказывали поддержку пострадавшим.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, звук взрыва в Харькове раздался примерно в 03:50. Впоследствии стало известно, что беспилотник оккупантов попал в многоэтажку.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что захватчики ударили по городу дроном "Герань".