Що відомо про наслідки обстрілу Харкова вночі 11 червня 2025 року

П'ятиповерхівка, в яку влучив "Шахед". Фото: Новини.LIVE

Уночі в середу, 11 червня, росіяни завдали дронового удару по Харкову. За попередньою інформацією, є влучання в п'ятиповерхівку в Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Обстріл Харкова вночі 11 червня

Через атаку загорілися 1–3 поверхи п'ятиповерхового будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

В Основ'янському районі під ударом опинилися кілька приватних будинків. На місці влучань спалахнула пожежа. Чи є постраждалі — уточнюють.

Нагадаємо, уночі 11 червня в Харкові пролунали вибухи. Після удару БпЛА по Основ'янському району міста спалахнула пожежа.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 червня оголошували повітряну тривогу в Києві, на Київщині та ще в десятьох областях. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА.