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Головна Харків Нічний обстріл Харкова — є влучання в п'ятиповерхівку

Нічний обстріл Харкова — є влучання в п'ятиповерхівку

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Дата публікації: 11 червня 2025 00:56
Що відомо про наслідки обстрілу Харкова вночі 11 червня 2025 року
П'ятиповерхівка, в яку влучив "Шахед". Фото: Новини.LIVE

Уночі в середу, 11 червня, росіяни завдали дронового удару по Харкову. За попередньою інформацією, є влучання в п'ятиповерхівку в Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Обстріл Харкова вночі 11 червня 2025 року
Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Обстріл Харкова вночі 11 червня

Через атаку загорілися 1–3 поверхи п'ятиповерхового будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

В Основ'янському районі під ударом опинилися кілька приватних будинків. На місці влучань спалахнула пожежа. Чи є постраждалі — уточнюють.

Нагадаємо, уночі 11 червня в Харкові пролунали вибухи. Після удару БпЛА по Основ'янському району міста спалахнула пожежа.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 червня оголошували повітряну тривогу в Києві, на Київщині та ще в десятьох областях. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА.

Харків безпілотники обстріли Ігор Терехов БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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