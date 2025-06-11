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Главная Харьков Ночной обстрел Харькова — есть попадание в пятиэтажку

Ночной обстрел Харькова — есть попадание в пятиэтажку

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Дата публикации 11 июня 2025 00:56
Что известно о последствиях обстрела Харькова ночью 11 июня 2025 года
Пятиэтажка, в которую попал "Шахед". Фото: Новини.LIVE

Ночью в среду, 11 июня, россияне нанесли дроновый удар по Харькову. По предварительной информации, есть попадание в пятиэтажку в Слободском районе.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Скриншот сообщений Игоря Терехова

Обстрел Харькова ночью 11 июня

Из-за атаки загорелись 1–3 этажи пятиэтажного дома. Информация о пострадавших уточняется.

В Основянском районе под ударом оказались несколько частных домов. На месте попаданий вспыхнул пожар. Есть ли пострадавшие — уточняют.

Напомним, ночью 11 июня в Харькове прогремели взрывы. После удара БпЛА по Основянскому району города вспыхнул пожар.

Также мы сообщали, что вечером 10 июня объявляли воздушную тревогу в Киеве, Киевской области и еще в десяти областях. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.

Харьков беспилотники обстрелы Игорь Терехов БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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