Что известно о последствиях обстрела Харькова ночью 11 июня 2025 года

Ночной обстрел Харькова — есть попадание в пятиэтажку
Ночью в среду, 11 июня, россияне нанесли дроновый удар по Харькову. По предварительной информации, есть попадание в пятиэтажку в Слободском районе.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова ночью 11 июня
Из-за атаки загорелись 1–3 этажи пятиэтажного дома. Информация о пострадавших уточняется.
В Основянском районе под ударом оказались несколько частных домов. На месте попаданий вспыхнул пожар. Есть ли пострадавшие — уточняют.
Напомним, ночью 11 июня в Харькове прогремели взрывы. После удара БпЛА по Основянскому району города вспыхнул пожар.
Также мы сообщали, что вечером 10 июня объявляли воздушную тревогу в Киеве, Киевской области и еще в десяти областях. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.
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