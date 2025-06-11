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Головна Харків У Харкові пролунали вибухи — після ударів спалахнула пожежа

У Харкові пролунали вибухи — після ударів спалахнула пожежа

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Дата публікації: 11 червня 2025 00:43
Уночі 11 червня 2025 року РФ завдала дронових ударів по Харкову — наслідки обстрілу
Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

Вибухи прогриміли в Харкові зараз, уночі в середу, 11 червня. Місто атакували ударні безпілотники.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

Що відомо про обстріл Харкова вночі 11 червня

За попередньою інформацією, ворог атакував Основ'янський район. На місці одного з ударів спалахнула пожежа.

Також окупанти завдали ударів по багатоквартирних і приватних будинках в одному з районів міста. Інформацію щодо наслідків обстрілу уточнюють.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 червня оголошували повітряну тривогу в Києві, на Київщині та в низці інших регіонів. Причини було дві: загроза застосування балістики та ймовірність дронової атаки.

Також ми повідомляли, що після удару по підприємству в Харкові в ніч проти 7 червня під завалами досі перебувають п'ятеро людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово.

Харків пожежа безпілотники обстріли Ігор Терехов
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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