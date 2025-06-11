Уночі 11 червня 2025 року РФ завдала дронових ударів по Харкову — наслідки обстрілу

У Харкові пролунали вибухи — після ударів спалахнула пожежа
Вибухи прогриміли в Харкові зараз, уночі в середу, 11 червня. Місто атакували ударні безпілотники.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Що відомо про обстріл Харкова вночі 11 червня
За попередньою інформацією, ворог атакував Основ'янський район. На місці одного з ударів спалахнула пожежа.
Також окупанти завдали ударів по багатоквартирних і приватних будинках в одному з районів міста. Інформацію щодо наслідків обстрілу уточнюють.
Нагадаємо, пізно ввечері 10 червня оголошували повітряну тривогу в Києві, на Київщині та в низці інших регіонів. Причини було дві: загроза застосування балістики та ймовірність дронової атаки.
Також ми повідомляли, що після удару по підприємству в Харкові в ніч проти 7 червня під завалами досі перебувають п'ятеро людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово.
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