Україна
Головна Харків Нічний обстріл Харкова — під ударом опинився пологовий

Нічний обстріл Харкова — під ударом опинився пологовий

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 03:07
Уночі 24 січня 2026 року РФ завдала удару по гуртожитку, лікарні та пологовому в Харкові
Термінова новина

Уночі в суботу, 24 січня, РФ завдала удару по Харкову. Унаслідок влучань в Індустріальному районі Харкова зазнала пошкоджень низка об'єктів цивільної інфраструктури. Постраждалих уже більше 11 людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наслідки нічної атаки на Харків

Від удару постраждав гуртожиток, у якому мешкають переселенці. Також серед пошкоджених об'єктів лікарня та пологовий будинок.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
