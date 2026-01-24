Видео
Україна
Видео

Ночной обстрел Харькова — под ударом оказался родильный дом

Ночной обстрел Харькова — под ударом оказался родильный дом

Дата публикации 24 января 2026 03:07
Ночью 24 января 2026 года РФ нанесла удар по общежитию, больнице и роддому в Харькове
Срочная новость

Ночью в субботу, 24 января, РФ нанесла удар по Харькову. В результате попаданий в Индустриальном районе Харькова получил повреждения ряд объектов гражданской инфраструктуры. Пострадавших уже более 11 человек.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Последствия ночной атаки на Харьков

От удара пострадало общежитие, в котором проживают переселенцы. Также среди поврежденных объектов больница и роддом.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
