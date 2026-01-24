Ночью 24 января 2026 года РФ нанесла удар по общежитию, больнице и роддому в Харькове

Ночной обстрел Харькова — под ударом оказался родильный дом
Дата публикации 24 января 2026 03:07
Срочная новость
Ночью в субботу, 24 января, РФ нанесла удар по Харькову. В результате попаданий в Индустриальном районе Харькова получил повреждения ряд объектов гражданской инфраструктуры. Пострадавших уже более 11 человек.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Последствия ночной атаки на Харьков
От удара пострадало общежитие, в котором проживают переселенцы. Также среди поврежденных объектов больница и роддом.
