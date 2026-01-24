Відео
Україна
Харків У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 00:17
Вибухи у Харкові 24 січня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот з Telegram

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Це сталося в той час, коли на місто летіла ціла група безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 24 січня

"У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:09, після чого був ще один вибух.

Водночас військові попередили, що на місто летить ціла група ворожих дронів.

Через кілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку, зазначивши, що "Шахед" вдарив по Індустріальному району міста.

"Маємо влучання ворожого бпла "Шахед" по місту. Наслідки уточнюються. Ще група ворожих безпілотників суне на місто. Будьте обережні", — додав Терехов ще через кілька хвилин після повторних вибухів.

Оновлено о 00:44

Наразі у місті пролунало вже близько семи вибухів. Тим часом Терехов інформує, що, попередньо, всі прильоти в Індустріальному районі.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Харків під ударом дронів 24 січня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що зранку 23 січня у Харкові також пролунали вибухи, оскільки на місто теж летіли дрони.

Окрім того, 23 січня росіяни вдарили дроном по цивільному авто неподалік села Прудянка Харківського району. В момент удару в машині перебували люди.

Харків вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
