Вибухи у Харкові 24 січня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот з Telegram

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Це сталося в той час, коли на місто летіла ціла група безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 24 січня

"У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:09, після чого був ще один вибух.

Водночас військові попередили, що на місто летить ціла група ворожих дронів.

Через кілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку, зазначивши, що "Шахед" вдарив по Індустріальному району міста.

"Маємо влучання ворожого бпла "Шахед" по місту. Наслідки уточнюються. Ще група ворожих безпілотників суне на місто. Будьте обережні", — додав Терехов ще через кілька хвилин після повторних вибухів.

Оновлено о 00:44

Наразі у місті пролунало вже близько семи вибухів. Тим часом Терехов інформує, що, попередньо, всі прильоти в Індустріальному районі.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що зранку 23 січня у Харкові також пролунали вибухи, оскільки на місто теж летіли дрони.

Окрім того, 23 січня росіяни вдарили дроном по цивільному авто неподалік села Прудянка Харківського району. В момент удару в машині перебували люди.