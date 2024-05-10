Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Російські війська вночі вдарили по житловій забудові Харкова ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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Зруйновані три будинки, з них два повністю, а один частково. Між спаленими будинками налічується 12 приватних житлових споруд, що також зазнали пошкоджень. Ще у десятка будівель вибиті вікна.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram 1 / 5

Серед тих, хто постраждав, дві людини: дитина у віці 11 років та жінка 72 років, які відчули на собі важкі наслідки стресу.

За словами очільника ОВА, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі та житловому району.

Скриншот допису Олега Синєгубова

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обірваних комунікацій 80 абонентів залишилися без електропостачання, а чотири — без газу.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо вночі в п'ятницю, 10 травня, російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.

Не обійшлося без вибухів сьогодні вночі і в Росії. За інформацією російських ЗМІ, безпілотники атакували Подольськ, що розташований неподалік від Москви, та Брянську область.