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Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки

10 травня 2024 09:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські війська вночі вдарили по житловій забудові Харкова ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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Наслідки обстрілу Харкова 10 травня 

Зруйновані три будинки, з них два повністю, а один частково. Між спаленими будинками налічується 12 приватних житлових споруд, що також зазнали пошкоджень. Ще у десятка будівель вибиті вікна. 

  • Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки - фото 1
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
  • Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки - фото 2
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
  • Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки - фото 3
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
  • Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки - фото 4
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
  • Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки - фото 5
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
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Серед тих, хто постраждав, дві людини: дитина у віці 11 років та жінка 72 років, які відчули на собі важкі наслідки стресу. 

За словами очільника ОВА, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі та житловому району.

Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки - фото 6
Скриншот допису Олега Синєгубова

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обірваних комунікацій 80 абонентів залишилися без електропостачання, а чотири — без газу.

Нічний обстріл Харкова — в ОВА показали наслідки - фото 7
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо вночі в п'ятницю, 10 травня, російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.

Не обійшлося без вибухів сьогодні вночі і в Росії. За інформацією російських ЗМІ, безпілотники атакували Подольськ, що розташований неподалік від Москви, та Брянську область.

Харків
Харківська область
обстріли
Ігор Терехов
ракета
Олег Синєгубов
війна в Україні

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