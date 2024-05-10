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Ночной обстрел Харькова — в ОВА показали последствия

10 мая 2024 09:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Ночной обстрел Харькова – в ОВА показали последствия
Последствия обстрела Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские войска ночью ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 10 мая.

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Разрушены три дома, из них два полностью, а один частично. Между сожженными домами насчитывается 12 частных жилых сооружений, которые также получили повреждения. Еще у десятка зданий выбиты окна.

  • Ночной обстрел Харькова - в ОВА показали последствия - фото 1
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
  • Ночной обстрел Харькова - в ОВА показали последствия - фото 2
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
  • Ночной обстрел Харькова - в ОВА показали последствия - фото 3
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
  • Ночной обстрел Харькова - в ОВА показали последствия - фото 4
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
  • Ночной обстрел Харькова - в ОВА показали последствия - фото 5
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
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Среди пострадавших два человека: ребенок в возрасте 11 лет и женщина 72 лет, испытавшие на себе тяжелые последствия стресса.

По словам главы ОВА, россияне ударили по гражданской инфраструктуре и жилому району.

Ночной обстрел Харькова - в ОВА показали последствия - фото 6
Скриншот сообщения Олега Синегубова

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате оборванных коммуникаций 80 абонентов остались без электроснабжения, а четыре без газа.

Ночной обстрел Харькова – в ОВА показали последствия - фото 7
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним ночью в пятницу, 10 мая, российские оккупанты нанесли удар по району жилой застройки Харькова. В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.

Не обошлось без взрывов сегодня ночью и в России. По информации российских СМИ, беспилотники атаковали Подольск, расположенный неподалеку от Москвы, и Брянскую область.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
Игорь Терехов
ракета
Олег Синегубов
война в Украине

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