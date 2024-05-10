Ночной обстрел Харькова — в ОВА показали последствия
Российские войска ночью ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, среди них ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 10 мая.
Последствия обстрела Харькова 10 мая
Разрушены три дома, из них два полностью, а один частично. Между сожженными домами насчитывается 12 частных жилых сооружений, которые также получили повреждения. Еще у десятка зданий выбиты окна.
-
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
-
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
-
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
-
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
-
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
Среди пострадавших два человека: ребенок в возрасте 11 лет и женщина 72 лет, испытавшие на себе тяжелые последствия стресса.
По словам главы ОВА, россияне ударили по гражданской инфраструктуре и жилому району.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате оборванных коммуникаций 80 абонентов остались без электроснабжения, а четыре без газа.
Напомним ночью в пятницу, 10 мая, российские оккупанты нанесли удар по району жилой застройки Харькова. В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.
Не обошлось без взрывов сегодня ночью и в России. По информации российских СМИ, беспилотники атаковали Подольск, расположенный неподалеку от Москвы, и Брянскую область.
Читайте Новини.LIVE!