Тіло загиблої у харківській багатоповерхівці жінки досі не знайшли

Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли
Харківська влада тимчасово переселить мешканців постраждалих у гуртожиток. Частково зруйнований російською ракетою під’їзд розберуть повністю і відбудують заново.
Про це заявив журналістам на місці нічної трагедії міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
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Відбудова будинку і комунальні послуги
За словами Ігоря Терехова, постраждалий від удару російської ракети під’їзд чотириповерхового будинку буде повністю розібраний і відбудований заново.
У інших під’їздах цього будинку зараз ведеться робота із відновлення тепло-, водо-, газо- та електропостачання.
Міський голова зазначив, що функціонування усіх комунікацій у вцілілих під’їздах будинку має бути відновлене максимум до завтрашнього дня.
Відселення і пошуки загиблої
Людей, які мешкали у частково зруйнованому під’їзді, тимчасово переселять до гуртожитку.
За словами Терехова, їх небагато, усього сім осіб.
Зараз же триває розбір завалів у зруйнованому російською ракетою під’їзді, також екстрені служби, які працюють на цьому об’єкті, продовжують шукати тіло загиблої жінки.
Станом на цю хвилину його досі не знайшли.
Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 січня росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300. Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.
Внаслідок влучання ракети було зруйновано кілька поверхів у одному з під’їздів будинка. Відомо про одну загиблу. Літня жінка жила на останньому поверсі постраждалого під’їзду. Її чоловік, який перебував в момент влучання поруч із дружиною, дивом вижив, отримавши легкі травми.
Усього, за попередніми даними, було поранено троє мешканців будинку. Серйозно з них не постраждав ніхто.
Фото: Новини.LIVE