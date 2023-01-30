Тіло загиблої у харківській багатоповерхівці жінки досі не знайшли

Під’їзд, у який влучила російська ракета, буде розібраний і відбудований заново

Декілька авторів

Харківська влада тимчасово переселить мешканців постраждалих у гуртожиток. Частково зруйнований російською ракетою під’їзд розберуть повністю і відбудують заново.

Про це заявив журналістам на місці нічної трагедії міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Відбудова будинку і комунальні послуги

За словами Ігоря Терехова, постраждалий від удару російської ракети під’їзд чотириповерхового будинку буде повністю розібраний і відбудований заново.

У інших під’їздах цього будинку зараз ведеться робота із відновлення тепло-, водо-, газо- та електропостачання.

Міський голова зазначив, що функціонування усіх комунікацій у вцілілих під’їздах будинку має бути відновлене максимум до завтрашнього дня.

Відселення і пошуки загиблої

Людей, які мешкали у частково зруйнованому під’їзді, тимчасово переселять до гуртожитку.

За словами Терехова, їх небагато, усього сім осіб.

Зараз же триває розбір завалів у зруйнованому російською ракетою під’їзді, також екстрені служби, які працюють на цьому об’єкті, продовжують шукати тіло загиблої жінки.

Станом на цю хвилину його досі не знайшли.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 січня росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300. Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.

Внаслідок влучання ракети було зруйновано кілька поверхів у одному з під’їздів будинка. Відомо про одну загиблу. Літня жінка жила на останньому поверсі постраждалого під’їзду. Її чоловік, який перебував в момент влучання поруч із дружиною, дивом вижив, отримавши легкі травми.

Усього, за попередніми даними, було поранено троє мешканців будинку. Серйозно з них не постраждав ніхто.

Фото: Новини.LIVE