Тело погибшей в харьковской многоэтажке женщины до сих пор не нашли

Подъезд, в который попала российская ракета, будет разобран и отстроен заново

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Харьковские власти временно переселят жителей пострадавших в общежитие. Частично разрушенный российской ракетой подъезд разберут полностью и отстроят заново.

Об этом заявил журналистам на месте ночной трагедии городской голова Харькова Игорь Терехов, сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Восстановление дома и коммунальные услуги

По словам Игоря Терехова, пострадавший от удара российской ракеты подъезд четырехэтажного дома будет полностью разобран и отстроен заново.

В других подъездах этого дома сейчас ведется работа по восстановлению тепло-, водо-, газо- и электроснабжения.

Мэр отметил, что функционирование всех коммуникаций в уцелевших подъездах дома должно быть восстановлено максимум до завтрашнего дня.

Отселение и поиски погибшей

Людей, проживавших в частично разрушенном подъезде, временно переселят в общежитие.

По словам Терехова, их немного, всего семь человек.

Сейчас же идет разбор завалов в разрушенном российской ракетой подъезде, а также экстренные службы, работающие на этом объекте, продолжают искать тело погибшей женщины.

По состоянию на эту минуту оно до сих пор не найдено.

Напомним, в ночь с 29 на 30 января россияне обстреляли Харьков с помощью ракеты комплекса С-300. Ракета попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города.

В результате попадания ракеты было разрушено несколько этажей в одном из подъездов дома. Известно об одной погибшей. Пожилая женщина жила на последнем этаже пострадавшего подъезда. Ее муж, находившийся в момент попадания рядом с женой, чудом выжил, получив легкие травмы.

Всего, по предварительным данным, были ранены трое жителей дома. Серьезно из них никто не пострадал.

Фото: Новини.LIVE