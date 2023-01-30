Тело погибшей в харьковской многоэтажке женщины до сих пор не нашли

Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли
Харьковские власти временно переселят жителей пострадавших в общежитие. Частично разрушенный российской ракетой подъезд разберут полностью и отстроят заново.
Об этом заявил журналистам на месте ночной трагедии городской голова Харькова Игорь Терехов, сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
-
Лидер сборной Англии готовится к переезду в Италию: ему предложили выгодные условия
-
Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции
-
Терроризировали жителей Одесской области: СБУ обезвредила преступную группировку
-
В Киевской области пьяный водитель на автомобиле влетел в колесоотбойник
-
В Киеве возобновляют движение электротранспорта: где заработают трамваи
-
В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов
-
От Чехии на "Евровидение" хочет поехать группа с россиянкой в составе: о чем их песня
-
Битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне, — СМИ
-
Роковое развлечение: в Одессе погиб подросток из-за поражения током
-
Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали
Восстановление дома и коммунальные услуги
По словам Игоря Терехова, пострадавший от удара российской ракеты подъезд четырехэтажного дома будет полностью разобран и отстроен заново.
В других подъездах этого дома сейчас ведется работа по восстановлению тепло-, водо-, газо- и электроснабжения.
Мэр отметил, что функционирование всех коммуникаций в уцелевших подъездах дома должно быть восстановлено максимум до завтрашнего дня.
Отселение и поиски погибшей
Людей, проживавших в частично разрушенном подъезде, временно переселят в общежитие.
По словам Терехова, их немного, всего семь человек.
Сейчас же идет разбор завалов в разрушенном российской ракетой подъезде, а также экстренные службы, работающие на этом объекте, продолжают искать тело погибшей женщины.
По состоянию на эту минуту оно до сих пор не найдено.
Напомним, в ночь с 29 на 30 января россияне обстреляли Харьков с помощью ракеты комплекса С-300. Ракета попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города.
В результате попадания ракеты было разрушено несколько этажей в одном из подъездов дома. Известно об одной погибшей. Пожилая женщина жила на последнем этаже пострадавшего подъезда. Ее муж, находившийся в момент попадания рядом с женой, чудом выжил, получив легкие травмы.
Всего, по предварительным данным, были ранены трое жителей дома. Серьезно из них никто не пострадал.
Фото: Новини.LIVE