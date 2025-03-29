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Ряд ударов по Харькову — есть погибшие и десятки пострадавших

29 марта 2025 23:48
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В прокуратуре сообщили о последствиях обстрела Харькова 29 марта 2025 года
Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Вечером, 29 марта, россияне нанесли шесть дроновых ударов по Харькову. В результате этого обстрела есть травмированные.

Об этом Новинам.LIVE сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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В Холодногорском районе беспилотник попал в частный жилой дом — пострадали люди. Еще пять ударов враг нанес по Шевченковскому району. Из-за обстрела получил повреждения фасад офисного помещения, сгорели автомобили, есть травмированные. Другие удары были по жилому сектору. Из-за прямого попадания дрона один человек погиб. Также есть пострадавшие. Под вражеским обстрелом оказалась одна из городских больниц.

По словам представителя прокуратуры, у пострадавших осколочные ранения, переломы, травмы от стекла и острая реакция на стресс.

В 23:21 городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество погибших возросло до двух. Спасатели достали из-под завалов тело человека.

В Харькове возросло число погибших из-за обстрела вечером 29 марта 2025 года
Скриншот сообщения Игоря Терехова

По информации Нацполиции, по состоянию на 23:30 количество пострадавших в Харькове возросло до 25. Среди раненых есть несовершеннолетние.

Напомним, вечером 29 марта россияне нанесли дроновой удар по военному госпиталю в Харькове. В результате этого обстрела пострадали военнослужащие.

Также мы сообщали, что вечером 29 марта Харьков оказался под атакой ударных БпЛА. Есть погибшие и травмированные.

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