В прокуратуре сообщили о последствиях обстрела Харькова 29 марта 2025 года

Ряд ударов по Харькову — есть погибшие и десятки пострадавших
Вечером, 29 марта, россияне нанесли шесть дроновых ударов по Харькову. В результате этого обстрела есть травмированные.
Об этом Новинам.LIVE сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Последствия обстрела Харькова вечером 29 марта
В Холодногорском районе беспилотник попал в частный жилой дом — пострадали люди. Еще пять ударов враг нанес по Шевченковскому району. Из-за обстрела получил повреждения фасад офисного помещения, сгорели автомобили, есть травмированные. Другие удары были по жилому сектору. Из-за прямого попадания дрона один человек погиб. Также есть пострадавшие. Под вражеским обстрелом оказалась одна из городских больниц.
По словам представителя прокуратуры, у пострадавших осколочные ранения, переломы, травмы от стекла и острая реакция на стресс.
В 23:21 городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество погибших возросло до двух. Спасатели достали из-под завалов тело человека.
По информации Нацполиции, по состоянию на 23:30 количество пострадавших в Харькове возросло до 25. Среди раненых есть несовершеннолетние.
Напомним, вечером 29 марта россияне нанесли дроновой удар по военному госпиталю в Харькове. В результате этого обстрела пострадали военнослужащие.
Также мы сообщали, что вечером 29 марта Харьков оказался под атакой ударных БпЛА. Есть погибшие и травмированные.
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