Україна
Низка вибухів у Харкові — є влучання в багатоповерхівку

Низка вибухів у Харкові — є влучання в багатоповерхівку

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 00:11
Оновлено: 00:32
Нічні вибухи в Харкові 19 листопада 2025 року — що відомо про обстріл
Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в середу, 19 листопада. У Харківській області триває повітряна тривога. 

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухи, за попередньою інформацією, прогриміли у Слобідському районі.

Читайте також:

Що відомо про нічний обстріл Харкова 

Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов теж зазначив, що під дроновою атакою, імовірно, опинився Слобідський район.

Станом на 23:50, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, у бік Харкова летіли БпЛА зі сходу.

О 00:11 Ігор Терехов повідомив, що у Слобідському районі є влучання в багатоповерхівку — спалахнула пожежа.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
