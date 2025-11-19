Нічні вибухи в Харкові 19 листопада 2025 року — що відомо про обстріл

Низка вибухів у Харкові — є влучання в багатоповерхівку
Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 00:11
Оновлено: 00:32
Термінова новина
Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в середу, 19 листопада. У Харківській області триває повітряна тривога.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухи, за попередньою інформацією, прогриміли у Слобідському районі.
Реклама
Читайте також:
Що відомо про нічний обстріл Харкова
Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов теж зазначив, що під дроновою атакою, імовірно, опинився Слобідський район.
Станом на 23:50, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, у бік Харкова летіли БпЛА зі сходу.
О 00:11 Ігор Терехов повідомив, що у Слобідському районі є влучання в багатоповерхівку — спалахнула пожежа.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама