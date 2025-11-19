Нічні вибухи в Харкові 19 листопада 2025 року — що відомо про обстріл

Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в середу, 19 листопада. У Харківській області триває повітряна тривога.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухи, за попередньою інформацією, прогриміли у Слобідському районі.

Що відомо про нічний обстріл Харкова

Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов теж зазначив, що під дроновою атакою, імовірно, опинився Слобідський район.

Станом на 23:50, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, у бік Харкова летіли БпЛА зі сходу.

О 00:11 Ігор Терехов повідомив, що у Слобідському районі є влучання в багатоповерхівку — спалахнула пожежа.