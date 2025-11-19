Ночные взрывы в Харькове 19 ноября 2025 года — что известно об обстреле

Череда взрывов в Харькове — есть попадания в многоэтажку
Дата публикации 19 ноября 2025 00:11
обновлено: 00:32
Срочная новость
Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 19 ноября. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы, по предварительной информации, прогремели в Слободском районе.
Что известно о ночном обстреле Харькова
Информацию о последствиях атаки уточняют. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже отметил, что под дроновой атакой, вероятно, оказался Слободской район.
По состоянию на 23:50, по информации Воздушных Сил ВС Украины, в сторону Харькова летели БпЛА с востока.
В 00:11 Игорь Терехов сообщил, что в Слободском районе есть попадание в многоэтажку — вспыхнул пожар.
