Ночные взрывы в Харькове 19 ноября 2025 года — что известно об обстреле

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 19 ноября. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы, по предварительной информации, прогремели в Слободском районе.

Что известно о ночном обстреле Харькова

Информацию о последствиях атаки уточняют. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже отметил, что под дроновой атакой, вероятно, оказался Слободской район.

По состоянию на 23:50, по информации Воздушных Сил ВС Украины, в сторону Харькова летели БпЛА с востока.

В 00:11 Игорь Терехов сообщил, что в Слободском районе есть попадание в многоэтажку — вспыхнул пожар.