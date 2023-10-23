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"Нова пошта" назвала імена працівників, які загинули внаслідок ворожого удару по Харкову

23 жовтня 2023 00:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Нова пошта" назвала імена працівників, які загинули внаслідок ворожого удару по Харкову
Пошкоджена будівля терміналу "Нової пошти" у Харкові. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

"Нова пошта" назвала імена своїх співробітників, які загинули внаслідок ворожого удару по Харківщині 21 жовтня. По терміналу компанії ворог спрямував ракетами, тоді загинуло шість чоловіків.

Про це повідомила компанія "Нова пошта" на своїй сторінці у  Facebook.

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У компанії повідомили, що загинуло шість чоловіків. 

"Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харкові", — йдеться в повідомленні компанії. 

Внаслідок ворожої атаки 21 жовтня загинули: 

  • Олександр Темніков, 31 рік
  • Дмитро Герасічкін, 30 років
  • Артем Акопов, 21 рік 
  • Олександр Біжанов, 22 роки 
  •  Владислав Панков, 28 років
  • Олексій Єрмола, 23 роки.

У "Новій пошті" зазначили, зараз компанія перебуває на зв'язку із сім'ями загиблих хлопців.

"Ми обовʼязково розкажемо про кожного. Ми на зв'язку з родинами.Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться в повідомленні.

Жалобний допис
Допис "Нової пошти". Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 жовтня, експерти ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Ворог вдарив ракетою С-300 21 жовтня. Шостий загиблий — це 30-річний мешканець Харкова. Він був уродженцем Кам'янки Дворічанської громади.

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