Російська атака на термінал "Нової пошти" — моторошні кадри з місця подій

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Новини.LIVE

Увечері, 21 жовтня, російські терористи вдарили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Відомо про 6 загиблих та 16 постраждалих людей.

Журналісти Новини.LIVE змогли потрапити у знищений термінал "Нової пошти" та побачити місце влучання російської ракети.

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Кадри з місця події

На оприлюднених кадрах можна побачити справжню розруху і хаос, на підлозі — калюжі крові.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Новини.LIVE

Атака на термінал "Нової пошти"

Нагадаємо, що 21 жовтня, близько 22:14 росіяни атакували Харків та область ракетами. У місті повідомили про гучні вибухи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. Також на той момент 14 осіб госпіталізували.

У зв'язку з цим українська компанія з доставки "Нова пошта" оголосила траур 22 жовтня за загиблими працівниками.