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"Новая почта" назвала имена работников, погибших в результате вражеского удара по Харькову

23 октября 2023 00:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Новая почта" назвала имена работников, погибших в результате вражеского удара по Харькову
Повреждено здание терминала "Новой почты" в Харькове. Фото: ГСЧС в Хаковской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

"Новая почта" назвала имена своих сотрудников, погибших в результате вражеского удара по Харьковской области 21 октября. По терминалу компании враг бил ракетами, тогда погибли шесть мужчин.

Об этом сообщила компания "Новая почта" на своей странице в Facebook.

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В компании сообщили, что погибли шесть мужчин.

"Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовцев погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу "Новой почты" в Харькове", — говорится в сообщении компании.

В результате вражеской атаки 21 октября погибли:

  • Александр Темников, 31 год;
  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
  • Артем Акопов, 21 год;
  • Александр Бижанов, 22 года;
  • Владислав Панков, 28 лет;
  • Алексей Ермола, 23 года.

В компании отметили, что сейчас они находится на связи с семьями погибших парней.

"Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Траурное сообщение
Сообщение "Новой почты". Фото: скриншот

Напомним, 22 октября, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 21 октября. Шестой погибший — это 30-летний житель Харькова. Он был уроженцем Каменки Дворичанской общины.

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