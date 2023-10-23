"Новая почта" назвала имена работников, погибших в результате вражеского удара по Харькову

Повреждено здание терминала "Новой почты" в Харькове. Фото: ГСЧС в Хаковской области

"Новая почта" назвала имена своих сотрудников, погибших в результате вражеского удара по Харьковской области 21 октября. По терминалу компании враг бил ракетами, тогда погибли шесть мужчин.

Об этом сообщила компания "Новая почта" на своей странице в Facebook.

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В компании сообщили, что погибли шесть мужчин.

"Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовцев погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу "Новой почты" в Харькове", — говорится в сообщении компании.

В результате вражеской атаки 21 октября погибли:

Александр Темников, 31 год;

Дмитрий Герасичкин, 30 лет;

Артем Акопов, 21 год;

Александр Бижанов, 22 года;

Владислав Панков, 28 лет;

Алексей Ермола, 23 года.

В компании отметили, что сейчас они находится на связи с семьями погибших парней.

"Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Сообщение "Новой почты". Фото: скриншот

Напомним, 22 октября, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 21 октября. Шестой погибший — это 30-летний житель Харькова. Он был уроженцем Каменки Дворичанской общины.