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Нові звірства окупантів: в Ізюмі росіяни погрожували вбити двох чоловіків та відібрати всі гроші

31 березня 2023 16:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний висновок щодо трьох військовослужбовців Збройних Сил російської федерації (ВС рф). Вони звинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни за участю групи осіб (частина 2 статті 28 та частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Згідно з матеріалами розслідування, у травні попереднього року, під час окупації міста Ізюм, троє військових із 39-ї окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, підпорядкованої 68-му армійському корпусу Східного військового округу, зупинили автомобіль із двома цивільними на борту.

"Російські окупанти зробили два постріли з автомата Калашнікова біля передніх коліс автомобіля. Після цього окупанти зажадали гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять у них на поразку. Забравши в потерпілих кошти, солдати пішли", — йдеться у повідомленні.

Оккупанты

Оккупанты

Оккупанты

Нагадаємо, що 30 березня під головуванням заступника керівника Харківської обласної прокуратури відбулося засідання міжвідомчої робочої групи щодо протидії кримінальним правопорушенням, пов'язаним зі збройною агресією російської федерації проти України.

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