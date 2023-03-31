Новые зверства оккупантов: в Изюме россияне грозились убить двух мужчин и отобрать все деньги

Российские оккупанты

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение касательно трех военнослужащих Вооруженных Сил российской федерации (ВС рф). Они обвиняются в нарушении законов и обычаев войны с участием группы лиц (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Согласно материалам расследования, в мае предыдущего года, во время оккупации города Изюм, трое военных из 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, подчиненной 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, остановили автомобиль с двумя гражданскими на борту.

"Российские оккупанты произвели два выстрела из автомата Калашникова у передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение. Забрав у потерпевших денежные средства, солдаты ушли", — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 марта под председательством заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.