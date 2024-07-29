Цієї доби окупанти обстріляли Харківщину найбільше разів за час війни

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти за останню добу вдарили по Харківській області 513 разів. Це новий антирекорд обстрілів та найвищий показник за весь час війни.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" у понеділок, 29 липня.

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В угрупованні розповіли, що 513 обстрілів — це новий антирекорд за минулу добу від загарбників на півночі Харківської області. Ворог б'є по регіону всім, що має.

"513 обстрілів — це свідчення того, наскільки сильно ворог боїться нас. Але ми не просто виживаємо під ворожим вогнем, ми перемагаємо. Ми відстоїмо свою землю і обов'язково покараємо всіх, хто зазіхнув на нашу свободу!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ОТУ "Харків"

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня у Харкові було чутно серію вибухів. Повітряні сили попереджали про пуски ворожих КАБів.

Окрім того, 28 липня росіяни вдарили по Харкову ракетами. На щастя, обійшлося без постраждалих.