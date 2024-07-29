Цієї доби окупанти обстріляли Харківщину найбільше разів за час війни

Новий антирекорд — скільки разів окупанти обстріляли Харківщину за добу
Російські окупанти за останню добу вдарили по Харківській області 513 разів. Це новий антирекорд обстрілів та найвищий показник за весь час війни.
Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" у понеділок, 29 липня.
Обстріли Харківщини за останню добу
В угрупованні розповіли, що 513 обстрілів — це новий антирекорд за минулу добу від загарбників на півночі Харківської області. Ворог б'є по регіону всім, що має.
"513 обстрілів — це свідчення того, наскільки сильно ворог боїться нас. Але ми не просто виживаємо під ворожим вогнем, ми перемагаємо. Ми відстоїмо свою землю і обов'язково покараємо всіх, хто зазіхнув на нашу свободу!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня у Харкові було чутно серію вибухів. Повітряні сили попереджали про пуски ворожих КАБів.
Окрім того, 28 липня росіяни вдарили по Харкову ракетами. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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