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Новий антирекорд — скільки разів окупанти обстріляли Харківщину за добу

29 липня 2024 14:03
Катерина Османська - Редактор
Цієї доби окупанти обстріляли Харківщину найбільше разів за час війни
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти за останню добу вдарили по Харківській області 513 разів. Це новий антирекорд обстрілів та найвищий показник за весь час війни.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" у понеділок, 29 липня. 

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В угрупованні розповіли, що 513 обстрілів — це новий антирекорд за минулу добу від загарбників на півночі Харківської області. Ворог б'є по регіону всім, що має. 

"513 обстрілів — це свідчення того, наскільки сильно ворог боїться нас. Але ми не просто виживаємо під ворожим вогнем, ми перемагаємо. Ми відстоїмо свою землю і обов'язково покараємо всіх, хто зазіхнув на нашу свободу!" — йдеться у повідомленні. 

окупанти обстріляли Харківщину 513 разів
Скриншот допису ОТУ "Харків"

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня у Харкові було чутно серію вибухів. Повітряні сили попереджали про пуски ворожих КАБів. 

Окрім того, 28 липня росіяни вдарили по Харкову ракетами. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Харківська область обстріли окупанти війна в Україні

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