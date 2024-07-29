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Новый антирекорд — сколько раз оккупанты обстреляли Харьковщину за сутки

29 июля 2024 14:03
Катерина Османская - Редактор
За эти сутки оккупанты обстреляли Харьковщину больше всего за время войны
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
Катерина Османская - Редактор

Российские оккупанты за последние сутки ударили по Харьковской области 513 раз. Это новый антирекорд обстрелов и самый высокий показатель за все время войны.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков" в понедельник, 29 июля.

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В группировке рассказали, что 513 обстрелов — это новый антирекорд за минувшие сутки от захватчиков на севере Харьковской области. Враг бьет по региону всем, что имеет.

"513 обстрелов — это свидетельство того, насколько сильно враг боится нас. Но мы не просто выживаем под вражеским огнем, мы побеждаем. Мы отстоим свою землю и обязательно накажем всех, кто посягнул на нашу свободу!" — говорится в сообщении.

оккупанты обстреляли Харьковщину 513 раз
Скриншот сообщения ОТУ "Харьков"

Напомним, в ночь на 29 июля в Харькове была слышна серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о пусках вражеских КАБов.

Кроме того, 28 июля россияне ударили по Харькову ракетами. К счастью, обошлось без пострадавших.

Харьковская область обстрелы оккупанты война в Украине

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