Головна Харків Новий графік відключень світла у Харкові — коли не буде електрики

Новий графік відключень світла у Харкові — коли не буде електрики

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 01:52
Оновлено: 01:33
В Харківобленерго з'явився новий графік відключень світла у місті — що відомо
Інженери ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні тривають віялові відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури російськими окупантами. "Харківобленерго" опублікувало новий розклад щодо графіка погодинних відключень у місті. 

Графік доступний у Телеграм-каналі установи.

Читайте також:

Коли 10 листопада не буде світла у Харкові

Новий графік відключень світла у Харкові — коли не буде електрики - фото 1
Графік відключень світла у Харкові. Фото: Скриншот

Повідомляється, що сьогодні, у понеділок, у Харківській області з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електропостачання. Відповідно до повідомлення "Харківобленерго", одночасно діятиме від 2,5 до 4 черг відключень.

  • 1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • 1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • 2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • 2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • 3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
  • 3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
  • 4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00;
  • 4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00;
  • 5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.

Окрім того, протягом цієї доби для підприємств промисловості та бізнесу Харківської області будуть діяти графіки обмеження споживання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні знову будуть відключення світла. У більшості регіонах застосовуватимуться заходи обмеження споживання.

А днями на вулицях Харкова був блекаут. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
