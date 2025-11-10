В Харьковоблэнерго появился новый график отключений света в городе — что известно

Инженеры ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине продолжаются веерные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры российскими оккупантами. "Харьковоблэнерго" опубликовало новое расписание по графику почасовых отключений в городе.

График доступен в Телеграмм-канале учреждения.

Реклама

Читайте также:

Когда 10 ноября не будет света в Харькове

График отключений света в Харькове. Фото: Скриншот

Сообщается, что сегодня, в понедельник, в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут применены графики почасовых отключений электроснабжения. Согласно сообщению "Харьковоблэнерго", одновременно будет действовать от 2,5 до 4 очередей отключений.

1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;

3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;

4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00;

4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00;

5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.

Кроме того, в течение этих суток для предприятий промышленности и бизнеса Харьковской области будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии.

Напомним, сегодня по всей Украине снова будут отключения света. В большинстве регионах будут применяться меры ограничения потребления.

А на днях на улицах Харькова был блэкаут. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.