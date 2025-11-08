Тотальний блекаут у Харкові після масованої атаки – фото

Центр Харкова у темряві після обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Після масштабної атаки РФ у Харкові запроваджені масштабні відключення електроенергії, що спричинив знеструмлення великих районів міста. Через пошкодження підстанцій та ліній електропередач місто залишилося без світла і води, а транспорт працює у кризовому режимі.

Про це повідомили "Харківобленерго", а також мер Харкова Ігор Терехов.

Блекаут у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові тривають аварійні роботи після масованого обстрілу

У місті спостерігається дефіцит електроенергії, через що знеструмлені десятки вулиць і мікрорайонів. "Харківобленерго" проводить термінові ремонтні роботи, а міські служби забезпечують координацію та підключають резервні джерела живлення.

Блекаут у місті Харків. Фото: Новини.LIVE

У "Харківобленерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною через чергову атаку Росії, однак фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. У компанії закликали мешканців міста з розумінням поставитися до тимчасових відключень і зберігати спокій, поки тривають відновлювальні роботи.

Темрява після обстрілів у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Блекаут у Харкові стався після чергової масованої атаки Росії на Україну, під час якої ворог випустив понад 450 дронів-камікадзе та 45 ракет. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті частково обмежено водопостачання, метро працює як укриття, а наземний електротранспорт замінено автобусами. У Харкові наразі діють 101 Пункт Незламності, де мешканці можуть зігрітися, підзарядити пристрої та отримати гарячий чай.

Відсутність світла у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що напередодні ввечері російська авіація завдала удару керованою бомбою по Харківщині, спричинивши руйнування АЗС і поранення цивільних.

Раніше ми також інформували, що мешканці Ізюму Харківської області вже понад добу перебувають без електропостачання через серйозні пошкодження енергомереж після обстрілів окупантів.