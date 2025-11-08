Відео
Відео

На вулицях Харкова тотальний блекаут після обстрілів РФ — фото

На вулицях Харкова тотальний блекаут після обстрілів РФ — фото

Дата публікації: 8 листопада 2025 23:10
Оновлено: 23:55
Тотальний блекаут у Харкові після масованої атаки – фото
Центр Харкова у темряві після обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Після масштабної атаки РФ у Харкові запроваджені масштабні відключення електроенергії, що спричинив знеструмлення великих районів міста. Через пошкодження підстанцій та ліній електропередач місто залишилося без світла і води, а транспорт працює у кризовому режимі. 

Про це повідомили "Харківобленерго", а також мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:
Тотальний блекаут у Харкові – місто поринуло в темряву
Блекаут у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові тривають аварійні роботи після масованого обстрілу

У місті спостерігається дефіцит електроенергії, через що знеструмлені десятки вулиць і мікрорайонів. "Харківобленерго" проводить термінові ремонтні роботи, а міські служби забезпечують координацію та підключають резервні джерела живлення. 

Ніч без світла: після масованої атаки Харків у темряві
Блекаут у місті Харків. Фото: Новини.LIVE

У "Харківобленерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною через чергову атаку Росії, однак фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. У компанії закликали мешканців міста з розумінням поставитися до тимчасових відключень і зберігати спокій, поки тривають відновлювальні роботи. 

Після обстрілу Харків знеструмлено – тривають аварійні роботи
Темрява після обстрілів у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Блекаут у Харкові стався після чергової масованої атаки Росії на Україну, під час якої ворог випустив понад 450 дронів-камікадзе та 45 ракет. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті частково обмежено водопостачання, метро працює як укриття, а наземний електротранспорт замінено автобусами. У Харкові наразі діють 101 Пункт Незламності, де мешканці можуть зігрітися, підзарядити пристрої та отримати гарячий чай.

У Харкові масові відключення світла – що відомо зараз
Відсутність світла у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що напередодні ввечері російська авіація завдала удару керованою бомбою по Харківщині, спричинивши руйнування АЗС і поранення цивільних.

Раніше ми також інформували, що мешканці Ізюму Харківської області вже понад добу перебувають без електропостачання через серйозні пошкодження енергомереж після обстрілів окупантів.

Харків електроенергія обстріли світло блекаут
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
