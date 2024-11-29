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Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

29 листопада 2024 15:24
Карина Приходько - Редактор
Новий рік 2025 рік у Харкові — чи будуть в місті святкування
Новорічна ялинка в харківському метро. Фото: t.me/park_ua
Карина Приходько - Редактор

На новорічні свята у Харкові не буде масових заходів, але для дітей підготують розваги у безпечних локаціях. Також у харківському метро вже встановили ялинку

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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Терехов розповів, що Харків уже прикрашають до свят, і ця робота продовжуватиметься. Він хоче, аби у місцевих жителів був святковий настрій. 

"Я хочу, щоб у харків’ян був святковий настрій. У місті з’явилися красиві локації — як у центрі, так і в інших районах. Також ми прикрасили станції метро. Будемо докладати зусиль, щоб усі ці місця були максимально безпечними", — йдеться у повідомленні. 

Водночас кореспондент Новини.LIVE розповів, що в переходах метро Харкова вже встановлюють тематичні оздоблення, а на вулицях розвішують гірлянди, банти та ялинкові кульки. З’являються новорічні інсталяції: статуї оленів, святкові вивіски й великі декоративні кулі.

Нагадаємо, на одній зі станцій метро в Харкові вже встановили ялинку. Місто готується до Нового року, там вже святкова атмосфера. 

Також головну ялинку країни встановлять у Києві за гроші меценатів. Однак масових заходів у столиці не буде. Відкрити її планують у День Святого Миколая, 6 грудня. Цього року вона буде прикрашена у біло-блакитних кольорах.

свята Харків Новий рік Ігор Терехов новорічна ялинка

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15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

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