Новий рік 2025 рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

Новорічна ялинка в харківському метро. Фото: t.me/park_ua

На новорічні свята у Харкові не буде масових заходів, але для дітей підготують розваги у безпечних локаціях. Також у харківському метро вже встановили ялинку.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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Терехов розповів, що Харків уже прикрашають до свят, і ця робота продовжуватиметься. Він хоче, аби у місцевих жителів був святковий настрій.

"Я хочу, щоб у харків’ян був святковий настрій. У місті з’явилися красиві локації — як у центрі, так і в інших районах. Також ми прикрасили станції метро. Будемо докладати зусиль, щоб усі ці місця були максимально безпечними", — йдеться у повідомленні.

Водночас кореспондент Новини.LIVE розповів, що в переходах метро Харкова вже встановлюють тематичні оздоблення, а на вулицях розвішують гірлянди, банти та ялинкові кульки. З’являються новорічні інсталяції: статуї оленів, святкові вивіски й великі декоративні кулі.

Нагадаємо, на одній зі станцій метро в Харкові вже встановили ялинку. Місто готується до Нового року, там вже святкова атмосфера.

Також головну ялинку країни встановлять у Києві за гроші меценатів. Однак масових заходів у столиці не буде. Відкрити її планують у День Святого Миколая, 6 грудня. Цього року вона буде прикрашена у біло-блакитних кольорах.