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Новый год в Харькове — будут ли в городе празднование

29 ноября 2024 15:24
Карина Приходько - Редактор
Новый год 2025 год в Харькове — будут ли в городе празднование
Рождественская елка в харьковском метро. Фото: t.me/park_ua
Карина Приходько - Редактор

В новогодние праздники в Харькове не будет массовых мероприятий, но для детей подготовят развлечения в безопасных локациях. Также в харьковском метро уже установили елку.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Терехов рассказал, что Харьков уже украшают к праздникам, и эта работа будет продолжаться. Он хочет, чтобы у местных жителей было праздничное настроение. 

"Я хочу, чтобы у харьковчан было праздничное настроение. В городе появились красивые локации — как в центре, так и в других районах. Также мы украсили станции метро. Будем прилагать усилия, чтобы все эти места были максимально безопасны", — говорится в сообщении.

В то же время корреспондент Новини.LIVE рассказал, что в переходах метро Харькова уже устанавливают тематические украшения, а на улицах развешивают гирлянды, банты и елочные шарики. Появляются новогодние установки: статуи оленей, праздничные вывески и большие декоративные шары.

Напомним, на одной из станций метро в Харькове уже установили елку. Город готовится к Новому году, там уже праздничная атмосфера.

Также главную елку страны установят в Киеве за деньги меценатов. Однако массовых мер в столице не будет. Открыть ее планируют в День Святого Николая, 6 декабря. В этом году она будет украшена в бело-голубых цветах.

праздники Харьков Новый год Игорь Терехов новогодняя елка

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