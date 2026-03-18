Обмежено рух потяга "Інтерсіті" Харків-Київ з 18 березня

18 березня 2026 року "Укрзалізниця" тимчасово призупинила маршрут швидкісних поїздів Інтерсіті сполученням Харків-Київ. Це пов'язано з впливом бойових дій. Пасажирів, які вже придбали квитки, попередили про пересадку в Полтаві. Обмеження стосуються всіх потягів "Інтерсіті" до Харкова.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на повідомлення в застосунку "Укрзалізниці", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Як буде їздити "Інтерсіті" Харків-Київ

Пасажирам із квитками пропонують пересадку в Полтаві. Зазначається, що ввечері 17 березня пасажири, які вже встигли купити квитки на швидкісні рейси з Харкова до Києва, почали отримувати повідомлення про зміни в маршруті. Зокрема, рейс №723 Харків-Київ, який мав вирушити 18 березня о 13:12, тимчасово обмежили від станції Полтава-Південна.

Замість прямої поїздки пасажирам запропонували дістатися до Полтави поїздом №223 Харків-Полтава, який відправляється о 13:50. Уже на станції Полтава-Південна вони мають пересісти на свій рейс Інтерсіті до Києва.

Квитки на "Інтерсіті" Харків-Київ

Білети на "Інтерсіті" Харків-Київ. Фото: скриншот

Зазначимо, що на цю мить квитки на "Інтерсіті" Харків-Київ є у продажу і їх можна придбати на сайті "Укрзалізниці" на 19 березня і подальші дати.

Раніше ми повідомляли, що Харківський метрополітен оновив графік руху потягів у березні.

Також ми розповідали, що в Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян.