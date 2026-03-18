Ограничено движение поезда "Интерсити" Харьков-Киев с 18 марта

18 марта 2026 года "Укрзализныця" временно приостановила маршрут скоростных поездов Интерсити сообщением Харьков-Киев. Это связано с влиянием боевых действий. Пассажиров, которые уже приобрели билеты, предупредили о пересадке в Полтаве. Ограничения касаются всех поездов "Интерсити" в Харьков.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на сообщение в приложении "Укрзализныця", передает Новини.LIVE.

Как будет ездить "Интерсити" Харьков-Киев

Пассажирам с билетами предлагают пересадку в Полтаве. Отмечается, что вечером 17 марта пассажиры, которые уже успели купить билеты на скоростные рейсы из Харькова в Киев, начали получать сообщения об изменениях в маршруте. В частности, рейс №723 Харьков-Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12, временно ограничили от станции Полтава-Южная.

Вместо прямой поездки пассажирам предложили добраться до Полтавы поездом №223 Харьков-Полтава, который отправляется в 13:50. Уже на станции Полтава-Южная они должны пересесть на свой рейс Интерсити в Киев.

Отметим, что на данный момент билеты на "Интерсити" Харьков-Киев есть в продаже и их можно приобрести на сайте "Укрзализныци" на 19 марта и последующие даты. Официальных комментариев от "Укрзализныци" не было.

