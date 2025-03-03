Удар по екопарку на Харківщині 3 березня — фоторепортаж

Наслідки удару по екопарку на Харківщині. Фото: Новини. LIVE

Російська окупаційна армія вночі 3 березня атакувала Фельдман Екопарк у передмісті Харкова. Влучання сталося біля контактного двору, що призвело до загибелі тварин та пошкодження вольєрів.

Які наслідки обстрілів екопарку — дивіться в фоторепортажі Новини.LIVE.

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Наслідки удару по екопарку на Харківщині

Як відомо, влучання сталося біля контактного двору, пошкоджено вольєри. Внаслідок обстрілу загинули дві тварини, серед них вагітна самка. Ще п’ятеро постраждали.

Наслідки удару по екопарку на Харківщині. Фото: Новини. LIVE

Наслідки удару по екопарку на Харківщині. Фото: Новини. LIVE

Наслідки удару по екопарку на Харківщині. Фото: Новини. LIVE

Наслідки удару по екопарку на Харківщині. Фото: Новини. LIVE

Наслідки удару по екопарку на Харківщині. Фото: Новини. LIVE

Водночас директор ГО "Фельдман Екопарк" Іван Достов повідомив, що загалом пролунало три вибухи, два з яких сталися в центральній частині парку. У цій зоні перебували звірі, які мали контакт із людьми.

Нагадаємо, вночі 3 березня росіяни випустили на українські міста понад 80 дронів. Більшість з них протиповітряній обороні вдалося ліквідувати.

Крім того, нещодавно в ГУР пояснили, як змінилася тактика обстрілів росіян.