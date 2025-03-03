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Обстрел экопарка в Харькове — фоторепортаж Новини.LIVE

3 марта 2025 13:53
Карина Приходько - Редактор
Удар по экопарку на Харьковщине 3 марта — фоторепортаж
Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия ночью 3 марта атаковала Фельдман Экопарк в пригороде Харькова. Попадание произошло возле контактного двора, что привело к гибели животных и повреждению вольеров.

Какие последствия обстрелов экопарка — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Последствия удара по экопарку на Харьковщине

Как известно, попадание произошло возле контактного двора, повреждены вольеры. В результате обстрела погибли двое животных, среди них беременная самка. Еще пять пострадали.

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Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE
обстріл екопарку на Харківщині 3 березня
Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE
наслідки удару по екопарку на Харківщині
Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE
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Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE
обстріляний екопарк на Харківщині
Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE

В то же время директор ОО "Фельдман Экопарк" Иван Достов сообщил, что всего прозвучало три взрыва, два из которых — в центральной части парка. В этой зоне находились звери, которые имели контакт с людьми.

Напомним, ночью 3 марта россияне выпустили на украинские города более 80 дронов. Большинство из них противовоздушной обороне удалось ликвидировать.

Кроме того, недавно в ГУР объяснили, как изменилась тактика обстрелов россиян.

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