Удар по экопарку на Харьковщине 3 марта — фоторепортаж

Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE

Российская оккупационная армия ночью 3 марта атаковала Фельдман Экопарк в пригороде Харькова. Попадание произошло возле контактного двора, что привело к гибели животных и повреждению вольеров.

Какие последствия обстрелов экопарка — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия удара по экопарку на Харьковщине

Как известно, попадание произошло возле контактного двора, повреждены вольеры. В результате обстрела погибли двое животных, среди них беременная самка. Еще пять пострадали.

Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE

Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE

Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE

Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE

Последствия удара по экопарку на Харьковщине. Фото: Новини. LIVE

В то же время директор ОО "Фельдман Экопарк" Иван Достов сообщил, что всего прозвучало три взрыва, два из которых — в центральной части парка. В этой зоне находились звери, которые имели контакт с людьми.

Напомним, ночью 3 марта россияне выпустили на украинские города более 80 дронов. Большинство из них противовоздушной обороне удалось ликвидировать.

Кроме того, недавно в ГУР объяснили, как изменилась тактика обстрелов россиян.