Удар по екопарку на Харківщині 3 березня — які наслідки

Росіяни вдарили по екопарку на Харківщині — які наслідки
Російські війська 3 березня завдали удару по Фельдман-Екопарку в Харківській області. Внаслідок обстрілів є руйнування вольєрів та загиблі тварини.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Удар по екопарку на Харківщині 3 березня
Як відомо, цієї ночі росіяни вдарили по Фельдман-Екопарку, біля контактного двору. Внаслідок ворожої атаки є руйнування вольєрів та загиблі тварини. На час удару у дворику були козулі.
Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки.
Нагадаємо, пізно ввечері 2 березня окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Це трапилося в Київському районі міста.
Крім того, вночі 3 березня російські загарбники завдали дронового удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього обстрілу є пошкодження та постраждала людина.
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