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Росіяни вдарили по екопарку на Харківщині — які наслідки

3 березня 2025 08:58
Карина Приходько - Редактор
Удар по екопарку на Харківщині 3 березня — які наслідки
Наслідки удару по екопарку в Харківській області. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 3 березня завдали удару по Фельдман-Екопарку в Харківській області. Внаслідок обстрілів є руйнування вольєрів та загиблі тварини.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Удар по екопарку на Харківщині 3 березня

Як відомо, цієї ночі росіяни вдарили по Фельдман-Екопарку, біля контактного двору. Внаслідок ворожої атаки є руйнування вольєрів та загиблі тварини. На час удару у дворику були козулі.

удар по екопарку на Харківщині 3 березня
Наслідки удару по екопарку в Харківській області. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару по екопарку в Харківській області. Фото: Новини.LIVE
обстріл екопарку на Харківщині 3 березня
Наслідки удару по екопарку в Харківській області. Фото: Новини.LIVE

Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 березня окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Це трапилося в Київському районі міста.

Крім того, вночі 3 березня російські загарбники завдали дронового удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього обстрілу є пошкодження та постраждала людина. 

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