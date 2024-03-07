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Обстріл Харківщини — ворожі безпілотники атакували навчальний полігон ДСНС

7 березня 2024 08:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворожі безпілотники атакували навчальний полігон ДСНС на Харківщині
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: ГУ ДСНС у Харківській обасті / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Інцидент призвів до часткового зруйнування одноповерхової адміністративної будівлі, яка використовується для тренувань рятувальників та пожежників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє ГУ ДСНС України.

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Наслідки обстрілу 

У результаті обстрілу пошкоджені конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Пожежа, яка виникла внаслідок удару, охопила площу приблизно 150 квадратних метрів.

Обстріл Харківщини — Ворожі безпілотники атакували навчальний полігон ДСНС - фото 1
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: ГУ ДСНС у Харківській обасті / Telegram

Внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. Жертв і серйозно постраждалих немає.

"До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", — розровідають рятувальники. 

 

Зараз служби ДСНС працюють на місці події для відновлення пошкодженої будівлі та збір даних щодо обставин інциденту.

Нагадаємо, що у Харківській області вночі 7 березня пролунали пролунали

Також ми писали про те, що російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей. 

пожежа
ДСНС
безпілотники
Харківська область
обстріли

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