Ворожі безпілотники атакували навчальний полігон ДСНС на Харківщині

Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: ГУ ДСНС у Харківській обасті / Telegram

На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Інцидент призвів до часткового зруйнування одноповерхової адміністративної будівлі, яка використовується для тренувань рятувальників та пожежників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє ГУ ДСНС України.

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Наслідки обстрілу

У результаті обстрілу пошкоджені конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Пожежа, яка виникла внаслідок удару, охопила площу приблизно 150 квадратних метрів.

Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: ГУ ДСНС у Харківській обасті / Telegram

Внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. Жертв і серйозно постраждалих немає.

"До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", — розровідають рятувальники.

Зараз служби ДСНС працюють на місці події для відновлення пошкодженої будівлі та збір даних щодо обставин інциденту.

Нагадаємо, що у Харківській області вночі 7 березня пролунали пролунали.

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