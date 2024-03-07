Обстріл Харківщини — ворожі безпілотники атакували навчальний полігон ДСНС
На Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Інцидент призвів до часткового зруйнування одноповерхової адміністративної будівлі, яка використовується для тренувань рятувальників та пожежників.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє ГУ ДСНС України.
Наслідки обстрілу
У результаті обстрілу пошкоджені конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Пожежа, яка виникла внаслідок удару, охопила площу приблизно 150 квадратних метрів.
Внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. Жертв і серйозно постраждалих немає.
"До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", — розровідають рятувальники.
Зараз служби ДСНС працюють на місці події для відновлення пошкодженої будівлі та збір даних щодо обставин інциденту.
Нагадаємо, що у Харківській області вночі 7 березня пролунали пролунали.
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