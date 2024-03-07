Вражеские беспилотники атаковали учебный полигон ГСЧС на Харьковщине

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области / Telegram

На Харьковщине ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. Инцидент привел к частичному разрушению одноэтажного административного здания, используемого для тренировок спасателей и пожарных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ ГСЧС Украины.

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Последствия обстрела

В результате обстрела повреждены конструктивные элементы перекрытия и крыши сооружения. Пожар, возникший в результате удара, охватил площадь примерно 150 квадратных метров.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области / Telegram

В результате вражеского удара никто не пострадал. Жертв и серьезно пострадавших нет.

"К ликвидации последствий вражеского удара привлекалось 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Пожарные оперативно ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес", — рассказывают спасатели.

Сейчас службы ГСЧС работают на месте происшествия для восстановления поврежденного здания и сбора данных об обстоятельствах инцидента.

Напомним, что в Харьковской области ночью 7 марта прозвучали взрывы.

Также мы писали о том, что русские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.