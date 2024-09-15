Україна потребує дозволу на удари по Росії - Зеленський звернувся до партнерів після атаки на Харків

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські війська у неділю, 15 вересня, завдали удару авіабомбами по Харкову. Станом на зараз відомо про щонайменше 35 постраждалих внаслідок атаки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Удар авіабомбою по Харкову 15 вересня

"Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів. Відомо про людей під завалами", — сказав він.

За словами президента, станом на зараз 35 поранених, серед яких троє дітей — їм надається допомога. На місці працюють всі служби: рятувальники, медики, комунальні служби.

Відомо, що лише для цього авіаудару Росія застосували чотири авіабомби, одна з яких потрапила у будинок у Харкові, інші — по селах в області. Аналогічними КАБами окупанти били по Сумщині та Донеччині.

"Загалом щодобово — не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення, і це рішення щодо далекобійності", — зазначив Зеленський.

Він наголосив на необхідності знищити російську військову авіацію на місцях базування та зауважив, що Україна пояснила партнерами, чому нам треба дозвіл на далекобійні удари.

"Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії — усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів", — підсумував український лідер.