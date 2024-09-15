Украина нуждается в разрешении на удары по России - Зеленский обратился к партнерам после атаки на Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Российские войска в воскресенье, 15 сентября, нанесли удар авиабомбами по Харькову. По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о 35 пострадавших в результате атаки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Удар авиабомбой по Харькову 15 сентября

"Сейчас в Харькове еще продолжаются спасательные работы. Удар российской авиабомбы по дому. Это обычный многоэтажный жилой дом. Был пожар, завалы перегородок. Известно о людях под завалами", — сказал он.

По словам президента, по состоянию на данный момент 35 раненых, среди которых трое детей — им оказывается помощь. На месте работают все службы: спасатели, медики, коммунальные службы.

Известно, что только для этого авиаудара Россия применила четыре авиабомбы, одна из которых попала в дом в Харькове, другие — по селам в области. Аналогичными КАБами оккупанты били по Сумщине и Донетчине.

"В общем, ежесуточно — не менее сотни таких авиаударов. За одни минувшие сутки 128 управляемых авиабомб. И противопоставить этому террору можно только системное решение, и это решение относительно дальнобойности", — отметил Зеленский.

Он отметил необходимость уничтожить российскую военную авиацию на местах базирования и отметил, что Украина объяснила партнерами, почему нам нужно разрешение на дальнобойные удары.

"Мы ожидаем соответствующих решений, прежде всего, от Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции, Германии, Италии — всех, кто может своей решимостью помочь в спасении жизней", — подытожил украинский лидер.